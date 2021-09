Finances locales

PLF 2022 : France Urbaine fait passer ses messages au gouvernement

Publié le 23/09/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

D.R.

La 4e journée des finances publiques de France urbaine a été l'occasion pour les élus urbains au lendemain de la présentation du projet de loi de finances pour 2022 en conseil des ministres de défendre leurs demandes devant la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault et des parlementaires. Mais les réponses n'ont pas toujours été au rendez-vous et certains débats s'inscriront dans un plus long terme à moins d'un an de l'élection présidentielle.

Lois de finances