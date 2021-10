Accueil

Réforme territoriale : la Fondation Jean Jaurès relance la machine

Publié le 11/10/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Julien Rambaud /Andia.fr

Rassemblés sous la bannière du cercle de pensée proche du PS, Vincent Aubelle, Emeric Bréhier et Jean-Paul Planchou veulent doper les fusions de communes au sein d’ensembles de plus de 5 000 habitants et les intercommunalités XXL.

