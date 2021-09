Des juristes tentent de définir la collectivité territoriale

Collectivités

Publié le 23/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Les 16 et 17 septembre, un colloque organisé par l'Association française de droit des collectivités locales et l'Institut de recherche Carré de Malberg s'est lancé dans d'ambitieux travaux en se posant cette question : peut-on encore définir la collectivité territoriale ?

Pour Mathieu Doat, professeur à l’Université de Perpignan, « cette question est essentielle pour l’avenir de la décentralisation, car cette institution est une clé de la manière dont l’Etat organise son pouvoir sur son territoire. Plus largement, la collectivité sert de pivot à notre vie économique, sociale, et culturelle ». Et de rappeler que la notion de collectivité territoriale sera différente pour le juriste, le juge, l’élu local ou le ...