Le Grand Lyon maille son territoire de plus de 350 kilomètres de pistes cyclables

D’ici 2026, seules 10 des 59 communes de la métropole Lyonnaise ne seront pas raccordées à une piste cyclable du futur réseau express vélo baptisé les Voies Lyonnaises. Une centaine de millions d’euros seront consacrés à ces aménagements.

Inspiré des « meilleurs exemples étrangers », le réseau express vélo de la métropole de Lyon prend forme. D’abord sur le papier en adoptant le nom de Voies Lyonnaises. « Réseau express renvoyait à l’idée d’autoroute à vélo, or nous recherchons plutôt la sécurité et le confort d’usage à travers notre réseau y compris pour les non cyclistes », justifie Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la voierie et des mobilités actives. Les Voies Lyonnaises vont donc se décliner petit à petit d’ici 2026 à travers 12 lignes totalisant 250 kilomètres traversant une quarantaine de communes. Les premières réalisations sont annoncées pour 20222, dans le centre de Lyon. Ajoutés à la centaine de kilomètres existants, ces nouveaux équipements cyclables vont donner naissance à un ...