Jouets, articles de sport ou de jardin : les filières REP ont leur décret

Déchets

Publié le 23/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 22 septembre introduit dans le code de l’environnement trois nouvelles sections pour les trois nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin prévues par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin qu’elles soient pleinement opérationnelles à compter du 1er janvier 2022.

A compter de cette date, les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national des jouets, des articles de sport et de loisirs, des articles de bricolage et de jardin seront tenues de contribuer ou de pourvoir à la collecte, au réemploi, à la réparation, au recyclage des déchets issus de ces produits. Le décret vient préciser le champ d’application de ces trois filières en définissant les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin ainsi que les producteurs visés par ces dispositions.