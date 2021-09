« Il faut s’attaquer à la liberté d’installation des médecins »

[ENTRETIEN] Déserts médicaux

Emmanuel Vigneron, Professeur d’aménagement du territoire et de géographie de la santé à l’Université de Montpellier, spécialiste des inégalités territoriales de santé, a réalisé récemment une série d'études sur le sujet qu'il présente lors du congrès de l'association des maires ruraux de France.

Que peuvent faire les élus locaux pour lutter contre les déserts médicaux ?

Depuis plus de 20 ans ce sont les mêmes idées « d’aides à l’installation » qui sont privilégiées: logement offert, aide à la recherche d’emploi pour le conjoint, temps de secrétariat offert, construction de maisons de santé, etc. Et on voit bien que ces aides n’intéressent pas beaucoup les médecins puisque le phénomène s’aggrave.

Chaque ministre y va de sa réforme, Marisol Touraine a fait les groupements hospitaliers de territoires (GHT), qui sauf exception ne fonctionnent pas très bien. Les CPTS – communautés professionnelles territoriales de santé, qui visent à fédérer les médecins libéraux, marchent plus ou moins, mais ce n’est pas assez significatif pour enrayer le phénomène.

Si on continue comme ça on va dans le mur : il y a 30% de postes vacants dans les hôpitaux des petites villes, même dans les villes moyennes les maires ne trouvent plus de médecins. Techniquement leur marge de manœuvre est limitée, mais ils ont un rôle politique à jouer.

Comment ?

Les associations d’élus devraient se fédérer pour tenir un discours politique commun, et organiser des états généraux de la santé sous l’égide de l’Etat, pour quantifier les besoins de services médicaux.

Et puis on arrive à un point où il faut poser sans tabou la question de la liberté d’installation des médecins. Elle est un usage ancien permis par le conventionnement automatique avec l’assurance maladie, mais on pourrait opter pour un conventionnement sélectif: on définit des zones où les médecins sont les bienvenus, donc conventionnés, et d’autres où ils ne le sont pas. Le conseil de l’Ordre pourrait organiser la répartition sur la base des doléances des élus locaux, de la population et de tous les acteurs de la santé.

Vos études récentes pour l’AMRF donnent des arguments aux élus ?

La série d’études que j’ai menées pour l’association des maires ruraux de France visait à démontrer le creusement des inégalités territoriales de santé et d’accès aux soins. Et sur tous les sujets – état de santé, taux de mortalité, qualité et rapidité de prise en charge, densité médicale – les chiffres et les cartes montrent le fossé qui existe entre métropoles et zones rurales ou périurbaines. 10 millions d’habitants vivent dans un territoire où l’accès aux soins est de moindre qualité. Les élus locaux peuvent s’en saisir pour dénoncer cette « métropolisation » de l’offre de soins, encouragée par des politiques publiques qui visent la rentabilité et les économies d’échelle via la concentration de l’offre.

