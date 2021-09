« Il est fondamental pour le gouvernement catalan de bâtir un partenariat public privé »

Gouvernement ouvert

Publié le 23/09/2021 • Par Brigitte Menguy Laura Fernandez Rodriguez • dans : Europe

Victoria Alsina, ministre catalane de l’Action extérieure et du gouvernement ouvert, revient dans un entretien accordé à la Gazette sur la politique de gouvernement ouvert menée par le gouvernement de Catalogne. Données ouvertes, démocratie participative, essor des partenariats public-privé... Passage en revue des ambitions catalanes.

La Catalogne a présenté en juillet dernier un plan d’actions pour un gouvernement ouvert. Pouvez-vous nous en donner les grandes lignes ?

Il nous paraît très important de couvrir tous les domaines : la participation, entendue comme un mécanisme pour partager les idées et expériences pour façonner l’intelligence collective, les données ouvertes, la collaboration, la transparence, et le fait de rendre compte de l’action publique. Nous pensons de plus qu’il est fondamental de bâtir un partenariat public et privé pour rassembler les différentes entités dans cette gouvernance.

Nous voulons donc créer un data commons et bâtir une plateforme rassemblant les données ouvertes de la Catalogne. Cette mise en commun, associant le secteur public et privé, améliorerait la prise de décision du secteur ...