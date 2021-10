Un retour d’expérience interdisciplinaire suite à l’ouragan Irma

Références

Sur le projet de recherche Relev. relev.cerema.fr

« Post-disaster reorganisation of local and national institutions : the case of St. Martin after hurricane Irma (West Indies) », Jouannic, G et al., 2021, FLOODrisk 2020, 4th European Conference on Flood Risk Management Innovation, Implementation, Integration. hal.archives-ouvertes.fr/hal-03272078

« Recovery of the Island of Saint Martin after Hurricane Irma : an Interdisciplinary Perspective. Sustainibility », Jouannic et al., 2020. doi.org/10.3390/su12208585

« Réseaux techniques de Saint-Martin face au passage d’Irma : retour d’expérience », Der Sarkissian, R. et al., 2020, rapport de recherche, projet ANR Relev.

« Anticiper la reconstruction post-catastrophe : vers un territoire résilient aux catastrophes naturelles », Jouannic, G. et al., 2019, Risques Infos – Institut des risques majeurs, n° 38. bit.ly/39xjdDe

Journée de restitution du projet RAITAP organisée le 1er juin 2018, disponible sur le site du Cerema. bit.ly/3lNc4on