Le Grand Paris, quel numéro de téléphone ?

Décentralisation

Publié le 22/09/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Dotée d’un « budget indigne », selon le propre aveu de son président Patrick Ollier (LR), lors d’une journée de débats organisée le 21 septembre par La Tribune, la métropole du Grand Paris peine à s’affirmer dans le maelstrom de la région capitale.

« L’Europe, quel numéro de téléphone ? » : la blague du chef de la diplomatie américaine Henry Kissinger pour pointer le manque d’écho de l’Union du vieux continent sur la scène internationale a plus de cinquante ans. Mais elle s’applique à merveille à la métropole parisienne. Le journal La Tribune, qui avait organisé une table ronde voici quelques années « Le Grand Paris, quel numéro téléphone ? », a remis cette question sur le métier tout au long d’une journée de débats, mardi 21 septembre.

Commune, établissement public territorial, département, métropole et région : l’édifice à cinq étages péniblement mis en place principalement en petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) par les lois MAPTAM et NOTRe a été dénoncé par tous.

