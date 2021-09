Transports urbains : les villes contraintes de retarder leurs investissements

Crise sanitaire

Publié le 24/09/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la une, Actu experts finances, actus experts technique, France

Le Covid a bouleversé les habitudes de déplacements urbains : la voiture a repris ses droits et la fréquentation des transports collectifs n’est pas revenue à la normale. Touchées financièrement, les autorités organisatrices diffèrent leurs grands projets.

Chiffres-clés 2 Md€ de pertes de recettes commerciales (billets) en 2020. Au 1er semestre 2021, - 30 % par rapport

au 1er semestre 2019 (Gart / UTP).

1 Md€ de perte de recettes du versement mobilité en 2020. Au 1er semestre 2021, + 4,8 % (par des rattrapages de cotisation, notamment) (Gart /Acoss).

2,6 Md€ de pertes en Ile-de-France en 2020. Pour 2021, elles seraient de 1,3 Md€.

574 M€ d’avances remboursables sollicitées par les autorités organisatrices de mobilité pour 2021.

Réduire le moins possible l’offre de transport urbain, repousser le calendrier des grands projets : métros, tramways, téléphériques urbains, bus électriques, à hydrogène ou à haut niveau de service. Ceux qui coûtent cher. Mais ne pas abandonner. C’est le discours et les décisions auxquelles s’accrochent les élus des métropoles et agglomérations, autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Et ce, malgré les dégâts financiers de la crise sanitaire.

Pour les transports publics, les pertes ont atteint 3 milliards d’euros en 2020 : 2 milliards de recettes voyageurs envolées et un milliard de rentrées ­fiscales – le versement mobilité payé par les entreprises locales – volatilisé sous l’effet du chômage partiel. Cette année, le versement mobilité résiste plutôt bien, ses recettes ayant ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne