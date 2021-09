Tramayes carbure à l’énergie positive

[SERIE] PETIT MAIS COSTAUD

Publié le 27/09/2021

La commune rurale a été l’une des premières à se lancer dans une démarche de territoire à énergie positive, en 2006. Elle récolte aujourd’hui les fruits de cette politique ambitieuse, menée par son maire en l’espace de quinze ans.

Chiffres-clés 120 MWh : c’est la quantité d’électricité consommée en propre par Tramayes, qui semble désormais avoir atteint un plancher (elle était de 400 mégawattheures en 2007). La commune travaille à développer sa production d’énergie photovoltaïque pour produire plus d’électricité qu’elle n’en consomme à l’horizon 2023-2024. A plus long terme (2050), elle compte compenser toute l’énergie consommée par son territoire, en entraînant ses habitants dans cette démarche.

Au sein du réseau des territoires à énergies positives, Tramayes (1050 hab., 10 agents, Saône-et-Loire) est l’une des collectivités citées en exemple. Et pour cause : en dix ans, cette commune rurale a divisé par trois sa consommation d’énergie et l’a compensée par des énergies renouvelables. La facture de l’éclairage public a même été divisée par quatre. Pour cela, elle a appliqué – dès 2008 – l’extinction nocturne (de 23 h à 5 h 45). Et en s’appuyant sur un audit de son syndicat d’énergie, le Sydel 71, elle a opté pour des ampoules moins énergivores, qu’elle changera bientôt pour des leds.

Mais ce dont Tramayes peut être la plus fière, c’est son réseau de chaleur. Créé en 2006 pour un montant de 1,5 million d’euros et long de 1,4 kilomètre, il est alimenté par une chaufferie ...