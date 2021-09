Lutte contre les déserts médicaux : les hôtels hospitaliers appelés à se généraliser

Santé publique

Publié le 22/09/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le décret relatif aux hôtels hospitaliers est paru, permettant la généralisation de cette « prestation d’hébergement temporaire non médicalisé », expérimentée pendant trois ans par une quarantaine d’établissements publics ou privés

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Déclinaison de la mesure 17 du Ségur de la santé, les hôtels hospitaliers ont pour objectifs d’améliorer l’accès aux soins pour les personnes vivant loin des établissements, de recentrer l’hôpital sur sa mission première et de générer des économies. Le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard de Lyon, qui l’a testé, estime ainsi à 2 M€ les gains pour la CPAM en coûts de transport et à 15 % sa capacité hospitalière retrouvée. Sans oublier des patients moins stressés et fatigués : 95 % d’entre eux se disent satisfaits de cette prestation.

Décret rétroactif

Le décret définit les modalités de mise en œuvre de la prestation d’hébergement temporaire non médicalisé. Prescrite par les équipes de soins, pour les patients domiciliés à plus d’une heure du lieu de prise en charge, dont l’état ne ...