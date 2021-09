Ecoles en langues régionales, le Premier ministre choisit l’apaisement

Enseignement immersif

Jean Castex a rencontré élus locaux et représentants des écoles en langues régionales, le 15 septembre. Le Premier ministre a décidé de les associer à la rédaction de la future circulaire, censée les légitimer, après la remise ne cause de la méthode immersive, par une décision du Conseil Constitutionnel. Le changement de la Constitution n’est pas à l’ordre du jour.

On pouvait s’attendre au « clash », alors que le Premier ministre réunissait mercredi 15 septembre, le ministre de l’Education nationale avec les représentants des réseaux d’écoles en langues régionales (privées et publiques). Jean-Michel Blanquer et les réseaux associatifs s’opposent diamétralement sur la méthode pédagogique par immersion pratiquée depuis longtemps par les écoles privées et également, par un certain nombre d’enseignants d’écoles publiques bilingues, selon le chercheur Gwenole Larvol (1). Une décision du Conseil constitutionnel a déclaré la méthode immersive contraire à la constitution, en mai dernier .

Pression des élus pour l’ouverture de classes

Cet été, les programmes du cycle 1 ont changé : l’objectif « d’apprentissage de la langue » est devenu « apprentissage du français ». Un changement vécu comme une attaque ciblée contre les écoles immersives représentées par le réseau Eskolim. Pour autant, certaines classes en immersion ont ouvert à la rentrée, au Pays Basque, sous le lobby actif d’élus. « A la veille de la conférence de presse où ces maires comptaient annoncer l’ouverture de l’immersion par leurs propres moyens, le rectorat a envoyé un communiqué de presse annonçant sa décision d’ouvrir les sections demandées » rapporte Peio Jorajuria, président du réseau Seaska d’écoles en basque. A Saint-Herblain (46 300 hab. – Loire-Atlantique) l’école Diwan, qui attendait sa contractualisation à la rentrée attend toujours…

Le rapport des députés MM Euzet et Kerlogot (2), commandé par le Premier ministre au printemps, ainsi que de celui d’Yves Bernabé et Sonia Dubourg-Lavroff, inspecteurs généraux de l’Education nationale sur le réseau d’écoles en breton Diwan (3), parus cet été, recommandent tous deux de faire entrer les écoles régionales dans le cadre de la loi et de la constitution. « Le nombre d’heures (en langue régionale) à terme, ne devrait pas dépasser 12 heures » conclut le rapport Bernabé. Cela revient à nier la méthode par immersion, raison d’être des réseaux associatifs privés locaux. Pour autant, la mission dévolue au gouvernement par le président de la République est de « sécuriser l’existant » pour les écoles en langues régionales.

Régler le flou juridique

Faire évoluer la constitution pour un effectif d’environ 15 000 élèves sur le territoire national, n’est « pas la priorité exprimée par le Premier ministre » rapporte Jean-Sébastien Haydn, président d’Eskolim. Christian Troadec, vice-président de la région Bretagne et le député Paul Molac, auteur de la loi éponyme visant à renforcer la légitimité des écoles associatives, se sont fait l’écho de nombreux élus et députés qui défendent cette solution radicale, afin de régler une fois pour toutes le flou juridique, source de tensions et d’insécurité pour les écoles associatives.

Ces dernières remplissent leur mission de service public, définie par leur contrat avec l’Etat, comme l’attestent les différents rapports. Les écoles plongeant les élèves dans un bain catalan, occitan, breton ou corse dès la maternelle ont prouvé leur efficience depuis des dizaines d’années, à la fois en langue vivante régionale et en français. « Nous avons des examens qui certifient les niveaux » confirme Jean-Sébastien Haydn.

Le président d’Eskolim a retenu de la rencontre à Matignon « la volonté du Premier ministre de soutenir les enseignants en immersion. » Cela se traduit par leur participation à la rédaction d’une circulaire, qui devrait actualiser le cadre de l’enseignement des langues. La concertation devrait avoir lieu au sein du conseil supérieur des langues, annoncé à la rentrée par Jean-Michel Blanquer et qui devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Celui-ci regroupant les langues étrangères, le grec, le latin, avec les langues régionales, est vu par certains adhérents d’Eskolim comme un cadre monté pour homogénéiser les méthodes. Or malgré les meilleurs résultats en langues de la méthode immersive, leur faible poids numérique pourrait-il ébranler la méthode majoritaire ? Cette dernière qui consiste à employer le français dans toutes les matières, y compris dans les autres langues, a pour l’instant montré des résultats plus que discutables sur les qualités polyglottes des élèves.