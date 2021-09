Transports ferroviaires

Les challengers de la SNCF veulent rouvrir des lignes abandonnées

Publié le 22/09/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, France

ART

La récente victoire de Transdev pour exploiter une ligne TER en région Paca et l’arrivée imminente de trains à grande vitesse italiens et espagnols en France occultent une autre conséquence de la libéralisation du rail : la réouverture de lignes secondaires abandonnées par la SNCF. Une vingtaine de projets sont sur la table, portés par des petits opérateurs et... par la SNCF

