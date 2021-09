Le 1er octobre, changement de règles pour les organes délibérants

Démocratie locale

Publié le 22/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Le 1er octobre, les règles de droit commun de réunions des organes délibérants des collectivités et de leurs groupements vont revenir en vigueur et remplacer les règles dérogatoires issues de l'état d'urgence sanitaire. Un retour à la normale que la Direction générale des collectivités locales prépare, grâce à la mise à jour de sa foire aux questions.

Le 13 septembre, la DGCL a mis à jour sa Foire aux questions intitulée « Continuité institutionnelle et dispositions dérogatoires pour les collectivités territoriales pendant l’état d’urgence sanitaire ». Cette FAQ est essentiellement consacrée aux modalités de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mise à jour est particulièrement importante, car à partir du 1er octobre, les règles dérogatoires issues de l’état d’urgence sanitaire cessent de s’appliquer.

Changements à partir du 30 septembre

Le 1er octobre, les règles suivantes ne seront plus applicables :

la possibilité de réunion de l’organe délibérant en tout lieu ;

la possibilité de réunion de l’organe délibérant sans public ou avec un nombre limité de personnes présentes ;

la possibilité de réunion par téléconférence ;

la fixation du quorum au tiers des membres présents ;

la possibilité pour un membre de disposer de deux pouvoirs.

La DGCL rappelle donc les règles de droit commun que les collectivités devront de nouveau appliquer.

Le choix du lieu de réunion

Les conseils municipaux auront donc beaucoup moins de liberté quant au choix du lieu de réunion. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut se réunir et délibérer, mais à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, si ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.

De même, l’organe délibérant de l’ EPCI se réunit à son siège ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. Cela s’applique aussi aux syndicats mixtes fermés. Pour les syndicats mixtes ouverts, les statuts prévoient le lieu de réunion.

Les conseils départementaux et régionaux se réunissent à l’initiative de leur président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu du département ou de la région choisi par la commission permanente.

La publicité des séances

Les séances des conseils municipaux, départementaux et régionaux sont publiques, sauf demande de huis clos. Elles peuvent aussi être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. En revanche, les séances des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux ne sont pas publiques.

Les séances des organes délibérants des EPCI sont publiques aussi, et le huis clos peut aussi être demandé.

Les séances des syndicats mixtes fermés sont également publiques. Pour les syndicats mixtes ouverts, il faut se référer aux statuts.

Tenir des réunions par téléconférence

A compter du 1er octobre, seuls les conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre pourront tenir des réunions par téléconférence. Les modalités à respecter sont précisées aux articles R. 5211-2 et suivants du CGCT.

Le quorum à respecter

Les conseils municipaux, les conseils départementaux et régionaux, les conseils communautaires et les syndicats mixtes fermés ne délibèrent valablement que lorsque la majorité absolue des membres en exercice est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, les conseil municipaux, les conseils communautaires et les syndicats mixtes fermés sont à nouveau convoqués à trois jours au moins d’intervalle et délibèrent alors sans condition de quorum. C’est différent pour les conseils départementaux et régionaux : si le quorum n’est pas atteint au jour de la convocation, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, sans condition de quorum.

Les délégations de vote

Pour les conseils municipaux, départementaux et régionaux, un conseiller empêché d’assister à une séance peut donner pouvoir (ou délégation de vote) à un autre membre de la séance. Un même conseiller ne peut toutefois être porteur que d’un seul pouvoir (ou délégation de vote).

La même règle s’applique aux EPCI et aux syndicats mixtes fermés. Les statuts des syndicats mixtes ouverts fixent les règles relatives délégations de vote applicables en leur sein.

Quid du passe sanitaire ?

Faut-il un passe sanitaire pour les élus et le public qui participent ou assistent aux réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ? La DGCL précise clairement que s’agissant spécifiquement des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le passe sanitaire n’est pas exigé pour participer ou assister à une séance.

Le passe n’est pas obligatoire même si certaines réunions des organes délibérants peuvent être organisées, jusqu’au 30 septembre 2021, dans des établissements recevant du public de type L (salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples) ou de type X (établissements sportifs couverts). Le passe doit être présenté pour l’accès à ces établissements pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent. La réunion de l’organe délibérant d’une collectivité ou de son groupement n’entre vraisemblablement dans aucune de ces catégories.

La DGCL rajoute que les réunions institutionnelles autres que celles de l’organe délibérant, relevant du fonctionnement des collectivités et de leurs groupements, et se tenant dans leurs locaux, ne sont pas non plus concernées par le passe sanitaire. Le respect des gestes barrières doit néanmoins toujours être assuré.