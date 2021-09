Budgets primitifs 2021, l’heure est à la reprise

Conjoncture

Publié le 21/09/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Dépenses de fonctionnement accrues et investissements accélérés semblent caractériser les budgets 2021, ains que la DGCL l’a établi en observant les documents primitifs de l’ensemble des niveaux de collectivités.

+2,4 %, les dépenses de fonctionnement (prévues) à la hausse

Les collectivités locales sont-elles sur le point d’augmenter leurs dépenses de fonctionnement ? « Oui » répond le département des études et statistiques locales de la DGCL à la lecture des budgets primitifs. Cette hausse devrait atteindre « 2,4 % » et être imputable à la reprise des achats et charges externes, tout autant qu’à la forte croissance des subventions de fonctionnement versées.

Contrairement à l’an passé, cette augmentation concernerait tous les niveaux de collectivités, mais plus fortement les EPCI à fiscalité propre (+3,4 %) et les départements (+3,3 %) et de manière plus modérée, les régions et collectivités uniques (+2,3 %). Les communes sont celles qui contiendraient le mieux leurs dépenses (+1,3 %), en ...

Références Lire le bulletin de la DGCL sur les budgets primitifs 2021