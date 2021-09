Le Cerema et l’Inria s’allient pour une meilleure gestion des routes

Cet été, le Cerema et l’Inria ont signé un projet de recherche sur 4 ans, baptisé Road-AI. Il s’agit de mettre en place une nouvelle gestion des infrastructures routières par le biais de solutions numériques.

Disposer d’infrastructures de transport plus durables, plus sûres et plus résilientes grâce à une gestion efficace, efficiente et responsable. C’est le défi que ce sont lancés le Cerema, labellisé institut Carnot Clim’adapt, et l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) dans le cadre d’un accord signé cet été.

Pour cela, le projet de recherche Road-AI a 4 objectifs précis : bâtir un jumeau numérique dynamique de la route, faire évoluer les lois de comportements de la chaussée et des ouvrages d’art à partir des données d’auscultation de surface ou de visites d’ouvrages, de ...