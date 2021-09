Prépaconcours

Publié le 22/09/2021 • Par La Rédaction • dans : Fiches de révision

Qu'avez-vous retenu de l'actualité estivale ? Retrouvez notre sélection des faits marquants du mois écoulé, à l'échelle nationale et supranationale, issue de sources fiables. Sans oublier le quiz pour tester vos connaissances, à consommer sans modération avant ou après la lecture des actus.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Parmi les thèmes qui font l’actualité nationale

La rédaction propose une séance de rattrapage à ceux qui ont relâché leur suivi de l’actu cet été pour s’accorder un bol d’air sans doute mérité. Deux articles récents recensent en effet les actualités juridiques et financières importantes de la « trêve » estivale. Les candidats aux concours qui révisent les épreuves des questions d’actualité apprécieront.

Ce mois-ci, la crise sanitaire occupe toujours une place centrale dans l’actualité. Vous lirez ainsi un décryptage de la loi du 5 août dans votre fiche de révision n°8 (France). De son côté, la rédaction de la Gazette a retenu plusieurs points, qu’elle développe dans sa veille juridique :

L’exigence d’un passe sanitaire a été étendue à de nombreux lieux et activités multipliant les situations où le passe sanitaire doit être contrôlé. D’où la problématique du justificatif d’identité pour les policiers municipaux chargé du contrôle du passe sanitaire. On lira avec profit, sur cette question, l’éclairage de Géraldine Bovi-Hosy, notre juriste. On vous recommande aussi un autre article qui s’intéresse à la manière dont les collectivités « vont gérer » la crise sanitaire à la rentrée.

D’ailleurs, y aura-t-il un monde d’après ? L’interview de Jean Viard, directeur de recherche associé au Cevipof et au CNRS, donne l’occasion d’y réfléchir. Dans son ouvrage, « La révolution que l’on attendait est arrivée, le réenchantement du territoire » (éd. de l’Aube, 2021), il estime que les crises comme le Covid-19 sont des accélérateurs de tendances et des moments de changements profonds. Nous ne reviendrons pas au « monde d’avant », selon lui.

Autre sujet d’actualité récurrent, le climat, plus précisément la lutte contre le réchauffement climatique. Vous lirez, dans la fiche de révision n°8 (France), une présentation de la loi « Climat et résilience », autre texte officiel notable publié en août. Sur LaGazette.fr, Léna Fabre détaille les dispositions de cette loi qui intéressent spécifiquement les collectivités. Et elles sont nombreuses.

La moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) nationales dépendent des orientations de politiques publiques données par les collectivités territoriales, rappelle de son côté Hélène Huteau, dans un article consacré à l’analyse des plans climat-air-énergie réalisée par l’Association des intercommunalités de France (ADCF).

Autre thème majeur : la loi dite « séparatisme », comprenez : la loi confortant le respect des principes de la République, définitivement adoptée le 23 juillet au Parlement. Là aussi, vous en trouverez une présentation dans la fiche de révision. Une lecture que vous pourrez compléter utilement par deux articles de LaGazette.fr.

Parmi les thèmes qui font l’actualité européenne

Premier sujet européen, la Commission publie le budget pour 2021-2027 de la nouvelle politique de cohésion. Appelée autrefois « politique régionale »), cette politique de solidarité européenne vise à réduire les déséquilibres, en termes de développement, entre les 242 régions que compte l’UE.

A noter, aussi, le point d’étape sur le plan de relance Nex Generation EU. Rappelons que, le 23 avril 2020, les États membres ont validé un plan de relance d’un montant de 750 milliards d’euros face à la pandémie. La Commission européenne a emprunté à cet effet 35 milliards d’euros en juin 2021 sur les marchés financiers, et d’ici à la fin de l’année, la Commission entend lever jusqu’à un total de 80 milliards d’euros de financements à long terme. Au cours de l’été, douze pays ont reçu 13 % des sommes.

Enfin, savez-vous en quoi consiste le mécanisme européen de protection civile ? Mis en place il y a une vingtaine d’années, il vise à renforcer la coopération entre les Etats membres de l’UE et un certain nombre de pays, dont l’Islande, la Serbie ou la Turquie, face à des catastrophes naturelles, comme les inondations. Ces trois points, et bien d’autres, sont développés dans votre fiche de connaissances n°8 (Europe).

N’oubliez pas de vérifier vos connaissances grâce au quiz « Questions d’actualité ».

On se retrouve début octobre ! Si vous n’avez pas encore opté pour une prépa complète à votre concours, dépêchez-vous. Préparer un concours de la fonction publique en solo, c’est quasiment « mission impossible » !

Cet article est en relation avec le dossier