Budget de la Sécurité sociale : l’Assurance-maladie fait ses propositions

PLFSS

Publié le 21/09/2021

Malgré la crise du Covid qui impacte lourdement les comptes de la branche santé, le conseil national de l'assurance-maladie vise 1,015 milliard d’euros d’économies en 2022. Dans quelques jours, le gouvernement présentera le PLFSS qui pourrait s'inspirer de ces recommandations.

Le rapport Charges et produits de l’Assurance maladie remis au gouvernement en amont de la discussion du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) vise 1,015 milliard d’euros d’économies en 2022. Malgré la crise du Covid qui impacte fortement les comptes, avec un déficit de 31 Mds € pour la branche maladie, la Cnam ne suggère pas de tour de vis financier, mais incite à « mettre en œuvre une stratégie de gestion du risque renouvelée ».

Cette stratégie vise à développer de manière « encore plus forte et structurée » une approche centrée sur les pathologies : « c’est à travers l’amélioration de la prise en charge de ces pathologies avec des parcours plus fluides et mieux maîtrisés permettant d’éviter la survenue d’un certain nombre d’évènements de santé que se forge ...