Précarité

49 propositions pour lutter contre la paupérisation des Français

Publié le 20/09/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le rapport de la sénatrice (LR) de l’Isère, Frédérique Puissat, a été adopté le 14 septembre par la mission d’information sur l’évolution et la lutte contre la précarisation et la paupérisation d’une partie des Français du Sénat. Face au constat d’une pauvreté ancrée de façon structurelle, et renforcée par la crise sanitaire, il émet de nombreuses propositions, allant du renforcement de la formation professionnelle à la nécessaire refonte des minimas sociaux.