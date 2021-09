Patrimoine, commerce, tourisme : Tournus prend une longueur d’avance

[Série] Petits mais costauds

Publié le 20/09/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Elu en 2017 sur la foi de son projet de revitalisation du centre-ville, Bertrand Veau et sa petite équipe mettent toute leur énergie pour dynamiser cette petite cité de la gastronomie au patrimoine remarquable.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

«Un autre modèle est possible que celui du déménagement des activités et commerces hors du centre-ville. » C’est le credo de Bertrand Veau, le maire (SE) de Tournus, sur lequel il a été élu une première fois en 2017, après la démission du conseil municipal, puis réélu en 2020. En 2017, c’est l’opposition d’un collectif citoyen au projet de création d’un hypermarché Leclerc, ainsi que d’un écoquartier, les deux en périphérie de la ville réputée pour son économie tournée vers la gastronomie, qui avait provoqué la démission du maire. Arrivé aux manettes, Bertrand Veau et son équipe ont dû s’atteler à leur projet, autour duquel se structure leur mandat : la revitalisation du centre-ville, même si ce dernier n’aime pas ce terme, car « Tournus n’est pas mort ! ».

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne