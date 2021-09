Prêts aux collectivités : la SFIL a le moral au beau fixe

Marché de la dette

La Société de financement local (SFIL) annonce une production annuelle de prêts en faveur du secteur public local de 5 milliards d’euros sur 2021-2026 dont environ 12% des prêts verts.

Le 13 septembre, la Cour des Comptes a rendu public son rapport sur la SFIL (Société de Financement Local ) intitulé: « Un bilan positif, des clarifications apportées », un clin d’œil au dernier bilan de 2017 de la Haute Cour qui titrait, sur la CAFFIL, filiale de la SFIL : « bilan nuancé, des clarifications nécessaires pour l’avenir ».

Le 14 septembre, la SFIL a présenté à la presse ses résultats, réaffirmant «la solidité du modèle d’affaires de la banque publique de développement » . Un satisfecit désormais partagé.

Un environnement apaisé

Depuis sa création en 2013, l’institution dont l’intervention en matière de prêts du secteur local était double -pallier la pénurie de l’offre bancaire et résoudre le problème des emprunts structurés- navigue désormais dans un environnement apaisé. La pénurie bancaire n’est plus d’actualité depuis plusieurs années et en 2019, avec son binôme, la Banque postale (LBP), la SFIL a conforté sa position : 5,7 Mds d’euros de prêts produits, soit un bond en avant par rapport à l’année précédente de 2 Mds d’euros. En 2020, la production s’élève à 5,6 Mds d’euros. Leaders sur le marché du secteur public local, la SFIL et la LBP affichent une part de 24 % du marché des prêts (pour 29 % en 2019).

Du côté des emprunts structurés, l’enveloppe de 8,5 Mds d’euros de 2013 est fortement réduite et s’élève au 31 décembre 2020 à 1 milliard d’euros dont 0,3 milliard d’euros sécurisé par le fonds de soutien. Reste, pour la Cour des Comptes, qu’il est essentiel de poursuivre l’effort de persuasion auprès des gestionnaires publics même si, pour ces derniers, il est difficile de payer les indemnités de remboursement anticipé alors que leurs emprunts ne subissent pas de changement de taux. La Cour attend des synergies avec le Groupe Caisse des dépôts, désormais actionnaire unique, pour rationaliser les coûts de structures d’autant plus que la spécificité de l’activité bancaire de la banque publique de développement ne permet pas, de dégager des résultats importants. Les efforts doivent se porter les frais généraux et la masse salariale.