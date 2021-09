Les violences contre les policiers municipaux bientôt plus sévèrement punies

Publié le 20/09/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France

Le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure arrive en discussion à l’Assemblée nationale le 21 septembre. Un nouveau texte législatif qui tient en particulier compte de la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui avait censuré une partie de ses dispositions. Décryptage des mesures qui intéressent les collectivités territoriales.

Le texte qui sera examiné à partir du 21 septembre comprend 20 articles relevant à la fois des domaines de compétences des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Les trois premiers articles, qui entendent apporter une réponse à la polémique née après l’affaire Sarah Halimi, réforment les dispositions du code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d’une intoxication volontaire de drogue ou d’alcool. Les articles suivants visent principalement à rendre plus efficace l’action des forces de sécurité intérieure, à mieux les protéger et à réduire les risques encourus par ces dernières au cours de leurs interventions.

Coup de projecteur sur les dispositions qui concernent les collectivités territoriales, et plus particulièrement les polices ...

Références Lire le dossier législatif du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure