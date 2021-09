Secours à personne : les carences ambulancières, dans le viseur de la proposition de loi Matras

Sécurité civile

Publié le 21/09/2021 • Par Isabelle Verbaere

La proposition de loi du député LREM Fabien Matras visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat est examinée par le Sénat, les 22 et 23 septembre. Les mesures prévues à l’article 3, pour améliorer le règlement des carences ambulancières, sont très attendues par les pompiers.

Les sapeurs-pompiers girondins se sont mis en grève du 7 au 10 août dernier. «C’est un nouveau record d’attente aux urgences qui a mis le feu aux poudres, détaille Charles Cosse de l’UNSA Sdis33. Ce jour là, il a fallu six heures pour faire admettre un patient âgé, alors que cette intervention aurait pu être réalisée par un transporteur privé».

Les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) sont de plus en plus souvent sollicités pour des transports sanitaires qui ne relèvent pas de l’urgence, à la demande des SAMU. Ces interventions qui n’ont pas d’enjeu sanitaire sont qualifiées de carences ambulancières et indemnisées par les Agences régionales de santé (ARS) aux Sdis. Elles font l’objet de l’article 3 de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité ...