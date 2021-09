Les maires et adjoints auront bientôt tous leur carte d’identité d’élu

Accueil

Publié le 17/09/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : Actu juridique, France

Elle existait déjà mais sous des modèles divers et variés et était à la charge des communes.... Une nouvelle carte d'identité spécialement dédiée aux maires et membres d'exécutifs communaux sera très prochainement mise à leur disposition par l'Etat gratuitement. Mais attention, la procédure pour l'obtenir est balisée, de même que le calendrier de demande.