Inclusion par le sport

Avec le sport, les collectivités marquent des buts pour l’intégration des migrants

Publié le 17/09/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une santé social, Actu expert acteurs du sport

Les villes, métropoles et départements sont de plus en plus nombreux à voir dans le sport un levier pour leur politique d'inclusion des réfugiés et demandeurs d'asile accueillis sur leur territoire. Ils s'y impliquent donc, aux côtés des associations spécialisées. A des degrés divers.

