Musiques actuelles : les professionnels font valoir un rôle global dans les territoires

Spectacle vivant

Publié le 17/09/2021 • Par Caroline Garcia • dans : Actualité Culture, France

Réunis en congrès à Marseille les 14 et 15 septembre, les professionnels des musiques actuelles ont lancé un appel aux collectivités et à l'Etat pour assurer la reprise de leur activité. Ils revendiquent un rôle dans les territoires au-delà des seuls concerts.

« Nous avons passé deux ans à montrer que les festivals ne sont pas des projets, mais des opérateurs économiques en tant que tels », résume Alexandra Bobes, la directrice de France Festivals.

Comme elle, les 300 participants du congrès du Syndicat des musiques actuelles (SMA) qui se tenait à Marseille, les 14 et 15 septembre, réclament une prise en compte plus globale de leur activité et de leur rôle dans la vie des territoires. « Nos études montrent que l’annulation des festivals français en 2020 est à l’origine d’une perte de 2,6 milliards d’euros pour les territoires, toutes activités confondues », poursuit-elle. Un chiffre « non négligeable » que les membres du SMA (essentiellement des producteurs de spectacles, des responsables de salles de concert et festivals) voudraient faire ...

