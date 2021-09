L’urgence dans les marchés publics

Fiche pratique Études-marchés-méthodes

Le code de la commande publique parle à plusieurs reprises de procédures allégées en cas « d’urgence ». S’il peut être tentant de l’invoquer, encore faut-il en connaître/comprendre les contours. Et justement, il y a urgence et urgence... Traditionnellement, le droit de la commande publique distingue l’urgence simple et l’urgence impérieuse, toutes deux ayant un impact non négligeable sur les procédures de passation.

Réglementation des marchés publics