Revalorisation des « C » : la deuxième hausse du Smic pose question

SALAIRES

Publié le 17/09/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Réunis autour de la DGAFP pour une première réunion de travail sur la mise en œuvre des augmentations de salaires promises en juillet aux catégories C, les syndicats se sont irrités de constater que les projets de textes ne prenaient pas en compte la revalorisation du Smic annoncée deux jours plus tôt.

Une mesure salariale qui fait pschitt avant même d’être appliquée. « Gaguesque », « surréaliste », c’est avec ces qualificatifs que les syndicats ont résumé la première réunion technique qui s’est tenue ce vendredi 17 septembre avec la DGAFP. Le groupe de travail portait notamment sur la mise en œuvre des revalorisations en faveur des premiers grades de la catégorie C annoncées par la ministre Amélie de Montchalin le 6 juillet.

Bon an, mal an, les syndicats qui revendiquaient un dégel du point d’indice, avait tout de même souligné l’effort dirigé vers les plus bas salaires de la fonction publique.

Salaires : les annonces pour la territoriale

La refonte des grilles indiciaires, plus facile à dire qu’à faire ...

