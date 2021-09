La marque « Je vois la vie en Vosges » met à l’honneur la fabrication locale

Développement économique

Afin de renforcer l’attractivité de son territoire, le département des Vosges a déposé une marque ombrelle qui valorise ses atouts et représente les savoir-faire locaux.Les acteurs économiques du terri- toire peuvent devenir partenaires et promouvoir leurs activités et leur identité vosgienne à l’échelon local, national et au-delà.L’utilisation de signes partagés permet de fédérer les acteurs du territoire et d’appuyer une identité commune. Une boutique en ligne vend des produits dérivés exclusifs.

Chiffres-clés Déposée en 2009, la marque rassemble aujourd’hui plus de 270 entreprises et partenaires économiques et a ouvert sa boutique en ligne en 2019.

64 000 personnessont déjà abonnées à la page Facebook « Je Vois la Vie en Vosges » et ce chiffre continue de croître. Egalement présente sur Instagram, Twitter et YouTube, l’équipe de la marque utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant des figures locales, des événements sportifs et culturels et pour raconter des anecdotes sur le territoire vosgien.

Lorsque le conseil départemental des Vosges a créé la marque territoriale « Je vois la vie en Vosges », en 2009, consommer local n’était pas encore une tendance de fond. Plus de dix ans et une crise sanitaire plus tard, le pari est remporté : « L’adhésion à la marque a dépassé nos espérances. Comme beaucoup, nous craignions les retombées de la pandémie, mais cette période a renforcé l’attrait des circuits courts et nous a été profitable », avance Magali Sicx, responsable de cette marque partagée. Composée d’un logotype et de différents codes graphiques, celle-ci est mise à la disposition des entreprises, associations et organismes publics désireux d’afficher leur ancrage vosgien dans leurs campagnes promotionnelles.

A l’origine de ce projet, il y avait une volonté de faire peau neuve. « Le président du conseil général de l’époque, Christian Poncelet, souhaitait moderniser l’image des Vosges à travers une ligne de communication innovante », se souvient Damien Parmentier, directeur général des services. Le slogan « Je vois la vie en Vosges » est alors choisi pour véhiculer un imaginaire positif, dynamique et identitaire lors d’opérations marketing touristiques et économiques. De fil en aiguille, le message séduit et se transforme en logo, puis en marque, déposée en 2009 par le conseil départemental.

Une attractivité renouvelée

En 2015, la présidence du département change et, avec elle, la cible de la marque. « Il fallait s’adresser davantage aux habitants pour en faire des ambassadeurs », relate Damien Parmentier. La collectivité s’appuie, entre autres, sur le tissu associatif pour afficher le fameux slogan lors d’événements sportifs et culturels et distribuer des produits dérivés. « L’engouement a été très rapide et près d’une voiture sur deux porte désormais un autocollant Je vois la vie en Vosges. C’est une façon, pour les locaux, d’afficher leur fierté d’appartenance », commente Magali Sicx.

La communication de la collectivité se met, elle aussi, aux couleurs de la marque pour créer un « fil rouge » entre tous les messages. « L’idée est de rendre un territoire attractif tout en conservant nos valeurs d’authenticité, de simplicité et de naturel. On a fait de nos atouts une force », affirme Damien Parmentier. Longtemps déserté hors saison hivernale, le territoire rural a su regagner le cœur des touristes. « Les réservations s’étalent sur toute l’année et on atteint plus de 2 millions de nuitées », commente le directeur général des services. Face à ce succès, aucune campagne de communication n’a été menée cet été afin d’éviter les risques de surfréquentation.

En 2019, la collectivité décide d’aller plus loin pour défendre les filières locales et devient le premier département à développer un programme de licence de marque. « On s’allie avec des entreprises phares du coin pour créer des produits dérivés exclusifs. Ils sont faits en France ou dans les Vosges », indique Magali Sicx. Des bonbons, des cosmétiques, du linge de maison, etc., sont commercialisés sur une boutique en ligne où l’on retrouve des marques emblématiques comme celle de linge de maison haut de gamme Garnier-Thiebaut ou les papeteries Clairefontaine. « Peu de gens savent que Clairefontaine fabrique son papier chez nous, or cet aspect local plaît beaucoup. Notre collection commune a touché plus de 22 pays, dont Dubaï et le Canada », se réjouit la responsable. Cette initiative soutient la fabrication française, tout en favorisant l’emploi et l’entrepreneuriat local.

Vélos en bambou

Depuis près d’un an, « Je vois la vie en Vosges » s’est associée à la start-up In’Bô, qui vend skateboards, lunettes en bois et vélos en bambou, afin de cocréer des produits. « C’est notre premier partenariat et il est intéressant de faire ce test au niveau local, avec une marque déjà bien ancrée sur le territoire », note Antoine Cochennec, codirigeant de la société basée aux Voivres.

Aucun des quatre fondateurs d’In’Bô n’est Vosgien, mais ils sont unanimes : « Le département est plus dynamique qu’avant et il nous tient à cœur de montrer que ruralité peut rimer avec innovation », affirme Antoine Cochennec.

De son côté, l’équipe de la marque territoriale espère passer de 7 à 20 partenaires pour développer de nouveaux produits.

Contact

Magali Sicx, responsable de la marque « Je Vois la Vie en Vosges », msicx@vosges.fr