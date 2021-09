Les missions locales au cœur du dispositif d’insertion des jeunes

Insertion

Publié le 16/09/2021 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Services publics de l’emploi au plus proche du terrain, les missions locales se sont vus assigner par le gouvernement un rôle pivot dans la mise en place du plan 1 jeune et 1 solution. Cela devrait être conforté prochainement avec l’annonce d’un revenu d’engagement des jeunes. Les premiers résultats pour l’insertion des jeunes sont encourageants.

Chiffres-clés 1,3 millions de jeunes sont en contact avec les missions locales et Pôle emploi, tous les ans ;

600 000 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement renforcé ;

Le gouvernement a pour objectif de faire entrer 200 000 jeunes dans le dispositif Garantie jeunes d’ici la fin de l’année ;

100 000 y sont entrés effectivement en septembre 2021 ;

430 000 jeunes en Pacea.

Depuis 40 ans (la première fêtera cet anniversaire l’an prochain), les missions locales sont à l’ouvrage sur l’insertion des jeunes, à partir de l’intuition de Bertrand Schwartz qu’il fallait leur proposer un accompagnement personnalisé. Au fil des années, elles ont été intégrées au service public de l’emploi et sont devenues incontournables sur le sujet. Leur rôle a été amplifié par le plan gouvernemental 1 jeune 1 solution de 2021 et le sera encore plus demain, avec l’annonce par le président de la République d’un revenu d’engagement pour les jeunes, combinant accompagnement renforcé et indemnité mensuelle.

La proximité, atout des missions locales pour l’insertion des jeunes

Ce revenu d’engagement, nouvelle pierre en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes, est poussé par l’Union ...