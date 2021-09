Innova’ter 2021 : découvrez le programme, inscrivez-vous !

Deux crises influent fortement sur les politiques publiques élaborées par les collectivités locales : la pandémie du Coronavirus, et le changement climatique. Par leur ampleur, et les questions nouvelles qu’elles posent, elles impliquent souvent d’adopter des démarches innovantes. Mais comment s’y prendre ? Comment embarquer toutes les équipes, y compris les élus ? Comment oser « rompre » avec les « anciennes » manières de faire des politiques publiques ?

La 5è édition du Rendez-vous de l’innovation territoriale, Innova’Ter, qui se tiendra le 30 septembre en format mixte (présentiel et distanciel), apportera réflexions et échanges de bonnes pratiques. Les abonnés à la Gazette peuvent accéder librement à l’événement en digital, en cliquant ici.

Parmi les thématiques phares de cette 5e édition, retrouvez :

3 conférences plénières :

Une ouverture sur la transformation écologique des territoires par Sylvain Grisot auteur de « Manifeste pour un urbanisme circulaire ».

Une table ronde de DGS sur la relance pour des territoires en transition.

Une clôture par le député Jean-Noël Barrot sur son dernier rapport « Accélérer le rebond économique des territoires ».

3 parcours au choix

Parcours 1 : Analyse et stratégie territoriale – Territoire attractif et intelligent

Ce parcours abordera les stratégies à mener pour (re)développer son territoire suite à la crise de la Covid-19. Revitalisation, réindustrialisation, action sociale, politiques d’insertions, nouvelles mobilités… Les collectivités ont les outils pour construire le territoire de demain et améliorer les situations socio-économiques de leurs habitants.

Parcours 2 : Evolution territoriale et management – Gouvernance et innovation managériale

La crise sanitaire a profondément transformé nos manières de travailler. Ce parcours discutera des évolutions et perspectives pour maintenir la cohésion et motivation des équipes à distance, améliorer son organisation par l’intelligence collective et intégrer les agents aux processus d’innovation et aux nouvelles gouvernances.

En parallèle du parcours, à tout participant d’Innova’ter la Lettre du cadre vous propose d’expérimenter cette année le flash coaching : 30 min d’entretiens individuels confidentiels avec des spécialistes de l’accompagnement des dirigeants du secteur public pour préparer votre mobilité, mieux vivre les incertitudes liées à la crise, réussir le début de mandat, gérer votre carrière, manager efficacement vos équipes etc. -> Inscription ici

Parcours 3 : Politiques locales et retours d’expérience – Résilience et transition climatique

Les collectivités peuvent répondre à l’urgence de la transition écologique et aménager leur territoire plus vertueusement. Ce parcours livrera des bonnes pratiques et solutions pour développer la résilience, l’économie circulaire, la rénovation énergétique des bâtiments, la végétalisation… et intégrer les citoyens à ces actions.

Cérémonie de remise des Trophées de l’ingénierie territoriale Innova’ter sera l’occasion de révéler le palmarès de la 5e édition des Trophées de l’ingénierie territoriale organisée par Techni.Cités et La Gazette des Communes. Rendez-vous de 12h à 12h45 pour connaître les collectivités distinguées pour leurs innovations dans les catégories « Eau potable – Assainissement – Eaux pluviales », « Énergie – Efficacité énergétique », « Urbanisme – Bâtiment – patrimoine », « Aménagement – Espaces verts », « Gestion des risques/Gemapi », « Mobilité – Voirie – Routes », « Gestion des déchets – Économie circulaire », « Réseaux – Systèmes d’information géographique (SIG) » et « Ville intelligente ».

Innova’ter 2021 : une édition exceptionnelle en format hybride

Un volet présentiel pour participer à une journée de débats, de rencontres et d’échanges à Paris. Toutes les précautions sanitaires seront prises pour vous assurer une participation en toute sécurité. Une plateforme digitale pour suivre l’ensemble des sessions à distance, en direct et en replay, avec un module de mises en relation pour échanger entre participants. Programme et inscription à retrouver ici

Innova’ter 2021, invitation réservée aux abonnés :