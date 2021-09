Perte de sens : le blues des agents territoriaux

SERVICE PUBLIC

Publié le 20/09/2021

Le collectif Nos services publics a mené une enquête auprès de 4 500 agents des services publics sur le sens et la perte de sens dans leur travail. Principal enseignement : 80% des répondants sont touchés par un sentiment d’absurdité dans l'exercice de leurs missions.

Manque de moyens financiers, sentiment de perte de sens dans leurs missions, absence de reconnaissance… Les agents publics sont-ils désabusés ? Ce questionnement qui traverse depuis plusieurs années l’ensemble de la fonction publique, et qui semble toucher indifféremment les catégories et métiers, a été mis en exergue par un sondage (1) publié ce lundi 20 septembre et réalisé par le collectif Nos Services Publics.

Une perte de sens qui touche toutes les catégories

Ainsi, la quasi-totalité (97 %) des répondants s’est déjà dit au moins une fois dans un cadre professionnel : « c’est absurde… ou si cela a un sens ce n’est pas celui pour lequel je me suis engagé ». Plus éclairant encore, 80 % des ...

