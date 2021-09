A Dardilly, les agents se prêtent au jeu du tuto et exposent leur métier

Communication

Publié le 24/09/2021 • Par Françoise Sigot • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La ville de Dardilly (métropole de Lyon) 168 agents • 8 700 hab. a mis en ligne des tutos permettant de valoriser le travail de ses agents. Cette initiative va s’ancrer dans le temps.

En banlieue lyonnaise, à Dardilly, comme partout, les confinements ont révélé la quête de lien entre les agents de la ville. Certes la newsletter interne a bien joué son rôle en mettant en avant les agents, leur laissant carte blanche pour présenter leur recette de cuisine favorite ou leurs plus belles photos de la ville… Un lien virtuel que le service de la communication et la DRH ont souhaité renforcer durant cette longue période de crise sanitaire.

Le service de la communication a alors pris une initiative, à la faveur de la formation des trois membres de l’équipe à la réalisation de vidéos. « Nous avons cherché comment utiliser ces nouvelles compétences en communication interne, avec l’objectif de valoriser le travail de nos agents et de mieux faire connaître leurs métiers », retrace Sarah Berthenet, directrice de la communication, de la proximité et du développement numérique. C’est ainsi que les tutos se sont imposés.

« Il fallait fédérer les équipes qui étaient séparées. Nous nous sommes dit que montrer le travail des uns et des autres sous un angle différent pourrait y contribuer », poursuit Sarah Berthenet. Fin avril, le service de la communication a donc diffusé en interne, via la messagerie commune, un tuto sur la taille des rosiers animé par les agents du service des espaces verts.

Une vidéo a été réalisée en interne par le service de la communication, avec le concours de la RH et de la direction générale des services afin de convaincre les agents de se prêter au jeu de la vidéo.

Nombreuses contributions

« Avec l’appui du service de la communication, j’ai sensibilisé le service RH à l’impact des vidéos pédagogiques pour mieux connaître nos agents. Passée la difficulté première du rapport à leur image, ils sont ravis de faire connaître leurs métiers et leurs actions quotidiennes. C’est une belle mise en perspective de leur travail », indique Frédéric Brocard, directeur général des services. Signe qui ne trompe pas, le service de la communication est désormais sollicité par des agents et des chefs de service souhaitant apporter leur contribution à de tels projets.

Au début de l’été, un deux-ième tuto mettant en scène les animateurs des temps périscolaires présentant des activités à réaliser avec les enfants a été mise en ligne. D’abord diffusée en interne aux agents et aux élus, elle a ensuite été mise en ligne sur la page Facebook de la ville. « Cela suscite un grand nombre de messages, aussi bien en interne qu’en externe », constate Sarah Berthenet. De quoi convaincre les élus et la direction d’ancrer cette pratique dans le temps.En octobre, ce sont les agents peintres au sein du service « régie bâtiment » qui prendront la lumière pour dévoiler leurs astuces. « Ce sont vraiment de bons supports pour créer du lien, et nous constatons que tous les posts et vidéos qui mettent en scène l’humain sont très appréciés. D’ailleurs, le nombre de vues progresse au fil des vidéos que nous mettons en ligne », analyse la directrice de la communication.

Promotion et recrutement

La pérennisation de cette pratique sera mise à profit par le service de la communication et des RH. Le premier en fera un outil de promotion de la ville par le biais de la diffusion sur les réseaux sociaux. La DRH entend en faire un argument de valorisation du travail de ses agents, et donc de fidélisation, mais aussi de recrutement.

« Le recrutement est clairement la prochaine étape. La mise en ligne d’offres d’emploi sous forme de vidéos permet de présenter le service et l’environnement de travail. Les statistiques démontrent que la consultation d’une pastille vidéo est 30 % supérieure aux annonces classiques par les candidats », explique le DGS. L’ambition devrait prendre forme d’ici à la fin de l’année.