Des clubs sportifs bientôt dans les écoles ?

JO 2024

Publié le 16/09/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert acteurs du sport, France

A partir de la dynamique olympique, le ministère de la Jeunesse et des Sports veut déployer le dispositif « 30 minutes d’activité physique par jour à l’école ». Comment et avec quels acteurs ? Illustration dans une école nantaise.

Des marelles tracées sur le sol, des balles lancées dans des cerceaux… L’école élémentaire Ledru-Rollin, à Nantes, a répondu favorablement à l’invitation ministérielle de consacrer chaque jour, 30 minutes à la pratique d’une activité physique. En ce jeudi après-midi de septembre, 54 élèves regroupés dans la cour de récréation, sautent, courent et lancent sous les yeux de Tony Estanguet, président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) de Paris 2024. « Nous avons regroupé ici une classe de CE2 et une de CM2 », explique Françoise Philippe, la directrice par intérim. « L’an passé, nous avons travaillé sur le mouvement olympique. Nous poursuivons la dynamique avec l’objectif de transmettre une culture sportive aux enfants ».

A l’occasion de sa conférence de ...