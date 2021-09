Services à la personne : l’expérimentation du versement contemporain des aides est modifiée

Aides à domicile

Publié le 16/09/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Un décret du 15 septembre modifie les modalités relatives à l’expérimentation du versement contemporain des aides financières aux particuliers employeurs et aux utilisateurs de services à la personne dans les départements du Nord et de Paris, notamment les conditions d’éligibilité et de mise en œuvre.

Dans ces mêmes territoires, il étend en outre le bénéfice de l’expérimentation à l’ensemble des particuliers-employeurs volontaires qui recourent à la fois au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu au 3° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale et au dispositif d’intermédiation du paiement du salaire qui lui est associé (Cesu+), et leur permet en conséquence de bénéficier du versement immédiat du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.