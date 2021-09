« Le Président de la République n’apporte pas de vision politique de la prévention et de la sécurité »

Beauvau de la sécurité

Publié le 16/09/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Au lendemain des annonces faites mardi 14 septembre à Roubaix en clôture du Beauvau de la sécurité, Roger Vicot, président du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU), ne cache pas sa déception. Les collectivités sont, à ses yeux, les oubliés de ce rendez-vous qui n’offre aucune nouvelle vision en matière de prévention et de sécurité.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Emmanuel Macron a clôturé le 14 septembre le Beauvau de la sécurité à Roubaix (Nord). En tant que président du Forum français pour la sécurité urbaine, qui réunit une centaine de collectivités autour des enjeux de sécurité, quelle est votre réaction à chaud ?

Nous sommes déçus. Le Président de la République a prononcé un discours qui ne s’adressait ni aux Français, ni aux collectivités. Or, le Beauvau de la sécurité devait apporter un regard nouveau sur les politiques de prévention et de sécurité. Il ne devait pas être une simple réforme du fonctionnement de la police et de la gendarmerie. C’est ce qui était convenu lors du lancement de la consultation en janvier. Mais, mardi, Emmanuel Macron a simplement annoncé des mesures à destination des forces de l’ordre. Il n’a pas apporté une ...