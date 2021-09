Classes découvertes : « durée et répétition sont nécessaires »

[Interview] Ecole de plein air

Publié le 16/09/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Dominique Cottereau est maîtresse de conférence associée à l’IUT de Tours en sciences de l’éducation. Elle est également coordinatrice du réseau d’éducation à l’environnement de Bretagne. Autrice de plusieurs ouvrages ce sujet, elle déplore la perte de la culture du dehors chez les jeunes générations et encourage les communes à favoriser l’école dans la nature.

Quels sont selon vous les bienfaits de l’école au dehors pour les enfants ?

Dans mes recherches, j’ai tout d’abord constaté des bienfaits sur les apprentissages fondamentaux. Une grande partie des savoirs peuvent être explorés en extérieur. Je ne parle pas d’un tableau blanc le long d’un tronc, mais d’utiliser le dehors comme lieu d’apprentissage, et non comme espace transféré de la classe. Il s’agit d’investiguer ce qu’apporte l’environnement extérieur : des mathématiques, de la géographie, des sciences et vie de la terre… à partir du contexte. Cela permet de partir de choses concrètes pour les globaliser ensuite en classe, ou au contraire de vérifier dehors une abstraction vue en classe.

Dehors, l’enseignant fait davantage appel à la pédagogie active qui va permettre d’ancrer les savoirs ...