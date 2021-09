Le SMCL nouveau arrive en novembre

L’édition 2020 du Salon des maires et des collectivités locales était porteuse de nouveautés. Mais le salon n’ayant pu ouvrir ses portes, celles-ci ont été affinées pour cette édition 2021, qui se tiendra du 16 au 18 novembre à Paris Porte de Versailles. Explications avec Stéphanie Gay-­Torrente, directrice de l'événement.

« Nous avons voulu élargir la perspective : certes, le maire et le territoire sont au centre, mais dans la perspective du bénéfice pour le citoyen. Le salon aborde ainsi des sujets « macro » comme les territoires bas-carbone ou la résilience, mais sous un aspect concret via des initiatives ou des problématiques terrain », raconte Stéphanie Gay-­Torrente, directrice du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), organisé par Infopro Digital (également éditeur de Techni.Cités via sa filiale Territorial). C’est ainsi que l’organisation des espaces du salon a été revue de fond en comble, tout comme celle des espaces de ...