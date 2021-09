Défi Insertion : intégrer le numérique dans les parcours d’insertion

Insertion

Publié le 15/09/2021 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

L’association We Tech Care vient de lancer le programme Défi Insertion pour améliorer la formation au numérique des personnes en insertion. C’est aussi l’occasion d’engager plus avant les structures de l’IAE dans la révolution digitale.

Un parcours de réinsertion réussi reposait jusqu’à présent sur le triptyque emploi, logement et santé. Mais depuis quelques années, il faut y ajouter l’accès au numérique. Pour les populations précaires, le recours aux nouvelles technologies est aujourd’hui une nécessité pour l’accès aux droits, la recherche d’emploi et le maintien du lien social. Thibaut Guilluy, Haut Commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, l’a reconnu lors de la présentation du dispositif Défi Insertion : « Trop de personnes sortent encore des parcours d’insertion en situation d’illectronisme et avec des difficultés d’accès à l’emploi ordinaire. »

Régions pilotes

Défi insertion est le nouveau programme de We Tech Care, issue du mouvement Emmaüs, qui s’attaque depuis 2015 à la réduction de la fracture ...