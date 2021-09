Formation

Accompagnant éducatif et social : un diplôme plus attractif

Publié le 16/09/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, Toute l'actu RH

Un décret paru le 30 août réforme le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social de manière à attirer plus de candidats dans ce métier phare de l’aide à domicile et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que dans le secteur de l’éducation. L’accès au diplôme est nettement facilité et son contenu est simplifié. Cependant, il n’a pas été revalorisé.

