Les frais scolaires doivent-ils être totalement gratuits ?

Education

Publié le 15/09/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

La totalité des frais de scolarité, de la maternelle à l’université devraient être couverts par l’État au nom de l’égalité et de l’ambition éducative, selon l’ex-coprésident de la FCPE. Son collectif lance une pétition ce jeudi 16 septembre, en ligne et devant des écoles.

Les frais de scolarité et la gratuité de l’accès à l’éducation seront-ils aux programmes des candidats à la présidentielle ? C’est l’objectif de Rodrigo Arenas, ex-coprésident de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves). Avec un collectif de lycéens, d’étudiants de parents et grands parents, il lance une pétition pour la gratuité des frais scolaires au sens large, de la maternelle à l’université, comprenant la cantine, les fournitures, les sorties et voyages scolaires et jusqu’aux transports publics. Elle sera publiée en ligne à partir du 16 septembre ainsi que devant certaines écoles où le militant a des soutiens (à Paris 10ème, Poitiers, Marseille…).

Arguant du principe d’égalité et de solidarité – cher à la FCPE, qu’il n’a cependant pas sollicitée en tant que fédérati ...