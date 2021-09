Un guide pour privilégier les offres européennes dans les marchés publics de fournitures réseaux

Reconquête industrielle

Publié le 15/09/2021 • Par Eva Thiébaud • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Pour éviter « la concurrence déloyale » de certains pays, le gouvernement a édité un guide d’accompagnement pour la passation de marchés publics de fournitures réseaux (eau, énergie, transports et services postaux).

Parce qu’elle a représenté 110 milliards d’euros en 2019 soit 5 % du PIB français, la commande publique est un « élément stratégique de notre politique », rappelle devant la presse et les acheteurs publics le 14 septembre 2021 Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance présentait en effet un guide des marchés publics de fournitures dans les industries de réseau, dont l’objectif est d’aider et de sécuriser les entités adjudicatrices pour exclure ou préférer certaines offres en fonction de la provenance géographique du matériel proposé.

« La reconquête industrielle est l’affaire de tous », écrit la ministre dans l’introduction du guide, ajoutant que « les pouvoirs publics, en particulier, ont un rôle moteur à jouer dans la ...

