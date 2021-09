Climat-Environnement

Des territoires loin d’être prêts à affronter les crises à venir

Publié le 15/09/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Jozsitoeroe/Adobestock

Le Shift project, think tank spécialisé dans la décarbonation de notre économie, s'est intéressé à la capacité de résilience de nos territoires face aux crises climatiques et environnementales à venir. Son constat : le chemin est encore long, et il faut dès maintenant s'y atteler. Il livre pour cela toute une série de conseils méthodologiques.