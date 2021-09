Finances locales

Les finances des territoires urbains, principales victimes de la crise sanitaire

Publié le 15/09/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Décryptages finances, France

Luc Alain Vervisch, directeur des études de la Banque postale Romain Gaspar

La sixième édition de l’étude « Territoires urbains – Portrait financier » de la Banque postale avec France urbaine révèle que le choc de la crise sanitaire n’a pas épargné les grandes villes et leurs groupements en 2020. L’épargne brute et leurs dépenses d’équipement sont en forte chute sur un an, même si ces collectivités ont été capables de participer à la relance. Pour éviter de nouvelles déconvenues en 2022, France Urbaine réclame des mesures lors du projet de loi de finances.