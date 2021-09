Décryptage des nouvelles règles pour le tri à la source des déchets

Economie circulaire

Conformément à l'article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du 10 février 2020, un décret publié le 18 juillet 2021 fixe les nouvelles conditions de tri à la source et de collecte séparée des déchets non dangereux des activités économiques. Décryptage.

Obligations

Tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée permettant le tri ultérieur et la valorisation des déchets non dangereux de papier et carton, de métal, de plastique, de verre et de bois, y compris ceux issus d’opérations de construction et de démolition.

Pour les déchets de construction et de démolition, le tri à la source et, le cas échéant, la collecte séparée sont étendus aux fractions minérales de béton, briques, tuiles et céramiques, pierres, ainsi qu’au plâtre. Le tri s’effectue entre ces différents déchets et par rapport aux autres déchets.

Tout producteur ou détenteur de déchets met en place dans ses établissements des dispositifs de ...

