Les scientifiques, des poils à gratter porteurs d’une autre vision

Innovation

Publié le 16/09/2021 • Par Olivier Schneid • dans : Dossiers d'actualité, France

Convaincue de l'apport du scientifique pour imaginer le futur d'un territoire, la directrice du parc naturel régional des Baronnies provençales, Emilie Ruin, invite à solliciter « ce que l'on n'a pas envie d'entendre ».

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 30 septembre - Innova'ter

Le forum de l'innovation territoriale

Accéder au programme complet et Inscrivez-vous !

«Le conseil scientifique, c’est notre poil à gratter, décrit la directrice du parc naturel régional des Baronnies provençales (1), Emilie Ruin. Il doit nous aider à explorer des voies où l’action publique n’ose pas aller… Jusqu’à dire ce que l’on n’a pas forcément envie d’entendre. A nous d’accepter cet inconfort. »

En poste depuis douze mois, elle affiche la « conviction profonde » d’un lien fort entre recherche et action territoriale. De là, son intention d’instaurer une « relation permanente » entre élus, agents et membres de ce conseil. Thierry Tatoni est l’un d’eux. Ecologue et professeur à Aix-Marseille université, il est élu à Nyons (6 800 hab., Drôme) depuis mars 2020, mais y siège « uniquement en sa ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne