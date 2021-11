Accueil

Quelles sont les règles applicables aux ralentisseurs ?

Publié le 26/11/2021

Cette année, les divers coussins berlinois, dos d’âne et gendarmes couchés ont fait plusieurs fois parler d’eux dans la presse. La faute à des recours en justice, des actions de remontées d’informations et des réponses ministérielles. Trop hauts, illégaux, dangereux… On entend beaucoup de choses à leur propos. L’occasion de faire le point sur la question avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

