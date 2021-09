Culture et patrimoine : quel financement européen choisir ?

Europe

Publié le 15/09/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, Europe

La région Centre Val de Loire propose une présentation détaillée des programmes et initiatives de l’Union européenne en matière de culture et de patrimoine pour la période 2021-2027. Un document qui devrait intéresser le plus grand nombre.

Dans un domaine où les informations sont souvent dispersées et très succinctes, le document intitulé Opportunités de financements européens pour la culture et le patrimoine 2021-2027 devrait faciliter la tâche de nombreux responsables de projets, dont les collectivités, en recherche de coopération transnationale et de subventions complémentaires.

Huit pistes de financement européen

Sur une cinquantaine de pages, la direction Europe et International de la région Centre Val de Loire recense les propositions – programmes et initiatives – de l’Union européenne dans les domaines de la culture et du patrimoine, et en détaille les différents volets. Au total, les auteurs présentent huit pistes possibles :

Europe Creative

Erasmus +

Programme « citoyens, égalité, droits et valeurs »

Horizon ...