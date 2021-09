Sport-santé : « pour un pilotage à l’échelle départementale »

Politiques sportives

Publié le 14/09/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

Député de la Loire, Régis Juanico est le co-auteur d’un rapport d’information sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique, rendu public fin juillet. Entre état des lieux et perspectives d’évolution du sport-santé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans votre rapport(1), vous évoquez un foisonnement d’initiatives locales mais aussi des problèmes de pilotage en matière de sport-santé en France. Quel serait l’échelon territorial idoine ?

Sur le plan historique, nous constatons que les collectivités locales ont joué un rôle précurseur et innovant sur ce sujet. Dès le début des années 2000, des réseaux ont commencé à se constituer sous l’impulsion notamment de Strasbourg ou du Pays basque. Le gouvernement n’a commencé à parler de travail commun entre sport et santé qu’en 2012 ! A mon sens, l’échelon-pilote serait le département, pour ses compétences sociales et son action vers les publics vulnérables, les personnes âgées, la dépendance, le handicap. C’est le « chef de file » un peu naturel qui devrait piloter les conférences des ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Acteurs du sport E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club acteurs du sport pendant 30 jours J’en profite